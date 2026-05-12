Тольяттинские химики победили в городском чемпионате по баскетболу

Сборная химпредприятия вновь завоевала главный трофей городского чемпионата по баскетболу / Фото: АО "ТОАЗ"

В Тольятти завершился городской чемпионат по баскетболу. В третий раз подряд победу в нем одержала команда Тольяттиазота. В финале она обыграла представителей другого химпредприятия со счетом 93:57.

Чемпионат стартовал в ноябре 2025 года. Его участниками стали 11 команд. На групповом этапе тольяттинские химики одержали 20 побед в 20 матчах. Отличные результаты они показали также в плей-офф. В финале команда одержала очередную победу, вновь подтвердив статус сильнейшей в городе.

«На нашем предприятии собраны три полноценных корпоративных состава, и все игроки регулярно борются за призы в рамках городского чемпионата. Первая команда традиционно задает высокую планку и находится в лидерах. Две другие тоже стремятся к призовым местам. Поздравляем нашу чемпионскую команду с яркой и заслуженной победой!», - сказал руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО «ТОАЗ» Максим Треногин.

Напомним, ранее сборная предприятия заняла третье место на чемпионате ПФО по баскетболу среди мужских команд.

