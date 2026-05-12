Вячеслав Федорищев поприветствовал участников добровольческого слета в Самаре

Слет продлится до 16 мая, участие в нем примут около 1000 волонтеров со всей страны Фото: правительство Самарской области.

Всероссийский добровольческий слет Движения Первых открылся во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре 12 мая. В церемонии открытия принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Почти тысяча ребят из разных регионов страны будут делиться практиками, перенимать опыт, чтобы в нашей стране, в нашем регионе было больше добра», – сказал глава региона, обращаясь к участникам слета, и поблагодарил всех, кто занимается волонтерской деятельностью.

Слет проводят, чтобы в каждом субъекте страны вывести добровольчество на новый уровень и усилить эту деятельность, развивать культуру помощи на местах, готовить лидеров.

«Мы реализуем наш флагманский проект «Благо твори», благодаря которому ребята учатся помогать людям, заботиться о природе, получают навыки работы в команде и формируют активную жизненную позицию», – сказал Артур Орлов, председатель правления Движения Первых, Герой России, участник президентской программы «Время героев».

Слет продлится до 16 мая, участие в нем примут около 1000 волонтеров со всей страны. Программа состоит из пяти параллельных направлений. 14 и 15 мая состоится окружной семинар для проректоров вузов, а 15 мая – программа для заместителей глав муниципалитетов.

