В Сызрани мошенники вернули жертве 145 тысяч рублей

В Сызрани женщина стала жертвой интернет-мошенников. Через популярную торговую онлайн-площадку она договорилась с продавцом о покупке товара и перевела на его банковский счет 145 тысяч рублей, однако свой заказ не получила. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Женщина стала требовать у недобросовестного продавца вернуть деньги, однако он ее проигнорировал. После этого покупательница обратилась в полицию. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье за мошенничество», – рассказали в ведомстве.

После этого в суд был направлен иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Суд требования удовлетворил. Сейчас исполнение решения находится на контроле ведомства.

