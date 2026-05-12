НовостиОбщество12 мая 2026 15:03

Вячеслав Федорищев высказался о ситуации с участками в Студеном овраге Самары

Губернатор пообещал, что собственники участников в Студеном овраге Самары не останутся без помощи
Александра ТАЙБАТРОВА
Вопрос обсудили на оперативном совещании 12 мая

Фото: правительство Самарской области.

На оперативном совещании правительства Самарской области 12 мая губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с земельными участками в Студеном овраге, в Кировском районе Самары. Люди опасаются, что у них отнимут дома. Прокуратура подала в суд 72 иска, чтобы вернуть в госсобственность участки, ранее незаконно выведенные из лесного фонда. Люди же готовы доказать, в том числе документально, что приобрели участки еще в 2009 году на законных основаниях.

«Оставлять людей один на один с их проблемами нельзя», – заявил Вячеслав Федорищев.

Глава региона поручил оказать помощь людям и сопровождать их в решении вопроса, включая юридические консультации.

