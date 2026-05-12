В Самарской области 16 служебных собак вышли на пенсию и ищут себе хозяев

Питомцы привиты и прекрасно воспитаны, что делает их отличными компаньонами для новых хозяев.

В Самарской области на пенсию вышли шестнадцать служебных собак. Четвероногие сотрудники несли службу в различных подразделениях УФСИН по Самарской области, проявляя высокий профессионализм и преданность, а теперь все желающие могут забрать их домой бесплатно.

«Питомцы привиты и прекрасно воспитаны, что делает их отличными компаньонами для новых хозяев. Собаки прошли специальный курс дрессировки. Теперь они смогут стать верными друзьями и членами семей, принося радость и уют в новые дома», – рассказали в ведомстве.

Все желающие забрать верного друга с богатой историей могут обращаться по телефону +7 846 339-31-97.

