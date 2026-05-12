Ясеневая златка поразила деревья в Парке Дружбы в Самаре

Для аварийных поврежденных деревьев провели санитарную обрезку

Самарцы возмутились, зачем в Парке Дружбы обрезали деревья. Под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте опубликовали фотографии деревьев, от которых остались практически голые стволы. Автор комментария написал, что такая же ситуация сложилась в Парке Победы.

«Зеленые насаждения поражены ясеневой златкой», – объяснили в департаменте городского хозяйства и экологии.

В ведомстве подчеркнули, что для аварийных поврежденных деревьев провели санитарную обрезку.

Напомним, что в 2026 году в Самарской области лесовосстановление охватит более 850 гектаров.

