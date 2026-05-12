Градостроительный потенциал Самарской области обсудили на оперативном совещании

12 мая губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного правительства. На нем среди прочим вопросов обсуждали стратегию градостроительной политики региона.

«Должна быть жесткая централизация и жесткое выполнение тех правил и поручений, которые мы выработали в рамках приоритизации», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Курировать это направление по поручению губернатора будет председатель правительства Виталий Шабалатов. Он представил доклад об основных итогах, рассказал о сложных вопросах и планах на будущее. С 1 января 2025 года градостроительные полномочия передали органам госвласти Самарской области. В регионе уже при меняют механизм комплексного развития. В Самаре действуют семь договоров о КРТ, четыре проекта уже одобрили на градостроительном совете, строится более 200 тысяч квадратных метров жилья.

В 2026-2027 годах планируется утвердить схему территориального планирования Самарской области, генпланы Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и т.д. Губернатор назвал анализ текущей ситуации качественным, но отметил разрыв между потенциалом и его обеспечением. Он поручил перестроить работу, максимально стимулировать застройщиков, поддерживать их и обеспечивать условия.

Также на совещании стало известно.,что на следующей неделе свой пост покинет министр градостроительной политики Андрей Грачев. По поручению главы региона его работу отметят благодарностью.

