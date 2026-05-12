Вячеслав Федорищев сообщил о сокращении чиновников в Самарской области

Указ о сокращении численности чиновников глава региона подписал в этот же день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области до конца года произойдет сокращение штатной численности органов исполнительной власти на 20%. Это анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 12 мая. Решение приняли, чтобы сделать бюджет более устойчивым и сбалансированным и повысить эффективность работы.

«Сейчас мы занимаемся внутренней эффективностью, внедряем новые инструменты цифровизации, которые существенным образом влияют на повышение качества, следуем приоритетам», – сказал Вячеслав Федорищев.

Указ о сокращении численности чиновников глава региона подписал в этот же день. Оптимизацию проведут за счет цифровизации, решений на основе ИИ и повышения производительности. При этом каждому человеку дадут возможность продолжить профессиональный путь и развиваться, отметил глава региона. В ближайшие два месяца оптимизацию проведут в трех пилотных ведомствах – администрации губернатора, минфине и министерстве экономического развития и инвестиций.

Также Вячеслав Федорищев напомнил, что статьи расходов подлежат приоритизации, чтобы расходование стало эффективным. Он призвал глав городов и районов заняться внутренней эффективностью.

