В Самарской области закупят вакцину от ветряной оспы на 4,5 млн рублей

В Самарской области объявили закупку вакцины для профилактики ветряной оспы. Начальная цена контракта составляет 4 557 520 рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Поставка товара осуществляется в течение 30 дней с момента заключения государственного контракта в полном объеме всего количества каждого наименования товара», — сказано в документации.

Планируется приобрести 1600 доз препарата в форме лиофилизата для приготовления раствора для подкожного введения. Цена одной дозы с учетом НДС 10% составляет 2848,45 рубля. Заявки на участие в закупке принимали до 8 мая 2026 года, а итоги определения поставщика подведут 13 мая.

Стоимость контракта включает не только сам препарат, но и все сопутствующие расходы. Речь идет о транспортировке, страховании, налогах, пошлинах и других обязательных платежах. В документах также указано, что упаковка и маркировка вакцины должны соответствовать требованиям российского законодательства и нормам Евразийского экономического союза. Поставщик должен обеспечить сохранность препарата во время перевозки и доставить его без повреждений.

