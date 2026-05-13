В Самарской области обьявили отбой угрозы атаки беспилотников 13 мая

Утром 13 мая в Самарской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 13 мая в Самарской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Она действовала в регионе с 06:18. Спустя 2 часа угроза миновала. Об этом сообщил в своем канале МАКС губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Отбой режима беспилотной опасности на территории Самарской области», – написал глава региона в 08:24.

В этот период в регионе также вводили режим «Ковер». Его сняли одновременно со снятием угрозы атаки.

Напомним, во время действия угрозы возможны перебои в работе мобильной связи. Но вы можете оставаться в курсе самых важных новостей, ведь «Комсомольская правда» попала в белый список сайтов, работающих даже при ограничениях. Например, вы можете прочитать про то, что Вячеслав Федорищев сообщил о сокращении чиновников в Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал