НовостиОбщество13 мая 2026 5:14

В Самарской области срок оплаты ЖКУ перенесут на 15 число

Екатерина ПАВЛОВА
Крайний срок оплаты ЖКУ переносится с 10-го на 15-е число месяца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области перенесли срок оплаты жилищно-коммунальных услуг. На 62-м заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы, которое прошло 12 мая, были одобрены изменения в региональное законодательство.

«Крайний срок оплаты ЖКУ переносится с 10-го на 15-е число месяца, а квитанции по оплате ЖКУ будут доставлять не с 1-го, а с 5-го числа каждого месяца. Поправки получили положительные заключения от прокуратуры и правительства области», – рассказали в ведомстве.

Новые правила вступят в силу после окончательного утверждения на пленарном заседании думы. Изменения коснутся всех собственников жилья в Самарской области.

