В Самаре родителей подростков-зацеперов привлекли к ответственности

В Самаре полицейские нашли двоих подростков, которые ехали снаружи трамвая, зацепившись за заднюю часть вагона. Материалы также направили в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
«Видео с опасной поездкой появилось в интернете. Нарушителями оказались 13-летние школьники из Промышленного района. Их родителей привлекли к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.
Подростков вместе с законными представителями пригласили в отдел полиции. Ранее школьники не состояли на профилактическом учете. Родителей привлекли к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
В полиции также призвали взрослых чаще говорить с детьми о безопасности рядом с транспортом, объяснять риск таких развлечений и следить за тем, как ребенок добирается до школы и домой.
