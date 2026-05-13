В Самаре родителей подростков-зацеперов привлекли к ответственности

Родителей привлекли к административной ответственности Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре полицейские нашли двоих подростков, которые ехали снаружи трамвая, зацепившись за заднюю часть вагона. Материалы также направили в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Видео с опасной поездкой появилось в интернете. Нарушителями оказались 13-летние школьники из Промышленного района. Их родителей привлекли к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.

Подростков вместе с законными представителями пригласили в отдел полиции. Ранее школьники не состояли на профилактическом учете. Родителей привлекли к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В полиции также призвали взрослых чаще говорить с детьми о безопасности рядом с транспортом, объяснять риск таких развлечений и следить за тем, как ребенок добирается до школы и домой.

