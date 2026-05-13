В Самаре военнослужащий украл у знакомого деньги с карты и избил

Военнослужащий оплатил с нее 110 покупок в разных магазинах, потратив 74 170 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре военнослужащий получил от знакомого банковскую карту, после чего за два дня оплатил с нее 110 покупок в разных магазинах, потратив 74 170 рублей. Через неделю после этого в ходе конфликта на почве личной неприязни мужчина избил этого знакомого, нанеся множественные удары руками и ногами в грудь, живот и руки. Об этом сообщает самарский гарнизонный военный суд.

«Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в краже и в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. При назначении наказания он признал смягчающими обстоятельствами активное способствование расследованию, признание вины, раскаяние, а также наличие ведомственных наград и благодарственных писем», – рассказали в пресс-службе суда.

Военнослужащего приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а меру пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменения. Пока приговор не вступил в законную силу.

