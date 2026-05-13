В Самарской области закрывали воздушное пространство 13 мая

13 мая в Самарской области из-за угрозы атаки БПЛА вводили режим «Ковер». Он действовал с 06:36 до 08:23. Спустя 2 часа опасность миновала, поэтому воздушное пространство на всех высотах открыли, а ограничения сняли. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Режим «Ковер» на территории Самарской области снят», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

За это время в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет рейсов в Сочи, Ереван и двух в Москву. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

