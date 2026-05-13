Названия двух водных объектов Самарской области внесли в Государственный каталог

Протока «Старая Волга» находится в Новокуйбышевске Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первый квартал 2026 года в Государственный каталог географических названий внесли сведения о двух водоемах Самарской области, у которых до этого не было официальных названий. Ими стали озеро Паршено и протока Старая Волга. Об этом сообщает Росреестр по Самарской области.

«Протока «Старая Волга» находится в Новокуйбышевске. Название связано с тем, что когда-то протока была главным руслом Волги. А озеро «Паршино» находится в Самаре, на 18-м километре Московского шоссе. Оно получило имя от статского советника Паршинского, которому в начале XX века принадлежала территория, где расположен водоем», – рассказали в ведомстве.

Если информация о каком-либо географическом объекте отсутствует в каталоге, то жители региона могут направить ее в ведомство для учета, а если у объекта нет названия, то можно обратиться в Самарскую Губернскую Думу с предложением его придумать.

