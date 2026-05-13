В Самаре накажут 10 человек по делу о продаже немаркированных сигарет

Участники группы сбыли 138 024 пачки сигарет

В Самаре суд получил уголовное дело в отношении 10 человек по делу о незаконном обороте немаркированной табачной продукции. По версии следствия, группа в 2024 году приобрела, хранила, перевозила и продавала сигареты без акцизных марок. Общая стоимость такой продукции превысила 17,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Самарский областной суд.

«Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 19 мая 2026 года», — сообщили в пресс-службе судов.

В Самаре, по данным следствия, участники группы сбыли 138 024 пачки сигарет, которые подлежали обязательной маркировке. Следствие считает, что люди действовали совместно и занимались продажей табачной продукции в особо крупном размере. Теперь материалы будет рассматривать Советский районный суд.

