НовостиОбщество13 мая 2026 7:50

Продавцов ландышей наказывают штрафами в Тольятти

Жителям Самарской области напомнили о запрете торговли ландышами
Ирина СИНЕГУБОВА
Срывать первоцветы и, тем более, торговать ими запрещено. Фото: администрация Тольятти

В мае в Самаре и Тольятти возросло количество людей, продающих ландыши. В разных местах городов можно заметить женщин и бабушек, у которых можно купить редкие первоцветы. Однако таким продавцам грозит наказание. Об этом сообщили в администрации Тольятти.

«По моему поручению проводятся рейды по выявлению и пресечению случаев торговли ландышами. С наступлением теплой погоды такие случаи фиксируются в лесных зонах на улице Родины, Комсомольском и Лесопарковом шоссе», – сказал глава города Илья Сухих.

Срывать первоцветы и, тем более, торговать ими запрещено. За нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа. Его размер может составить от 1,5 до 5 тысяч рублей.