В Самарской области женщина незаконно получила выплаты на 822 тысячи рублей

Женщина незаконно получила статус инвалида Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в суд направили уголовное дело 58-летней жительницы села Новое Суркино. По версии следствия, женщина незаконно оформила статус инвалида и несколько лет получала страховую пенсию по инвалидности. Ущерб бюджету превысил 822 тысячи рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Самарской области.

«Женщина на основании предоставленных фиктивных документов о состоянии здоровья незаконно получила статус инвалида», — сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие считает, что выплаты жительнице села перечисляли с февраля 2014 года по декабрь 2020 года. Материалы передали в Исаклинский районный суд. Для возмещения ущерба на имущество женщины наложили арест. Дело утвердил прокурор Шенталинского района.

