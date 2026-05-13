У самарцев появилось больше возможностей совершать добрые дела

Теперь самарцы смогут направлять пожертвования в БФ при оплате своих покупок.

У жителей Самарской области появился новый способ внести свой вклад в добрые дела. Теперь при оплате покупок сумму чека можно округлить в большую сторону до ближайшего числа, кратного 10, 50, 100 или 500 рублям. Разница автоматически перечисляется в один из благотворительных фондов, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Функция доступна в мобильном приложении банка, пользователям устройств на базе Android. Достаточно выбрать фонд из каталога, задать шаг округления и установить лимит пожертвований. В списке представлены некоммерческие организации, которые оказывают помощь детям и поддержку взрослым, а также те, чья работа направлена на защиту природы, сферы культуры и образования.

Опция действует при оплате любых товаров и услуг. Как отмечают в банке, если сумма чека уже круглая, то деньги в фонд не спишутся.

