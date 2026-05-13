В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»

Отмечается, что жители поддержали почти все предложенные форматы проведения акции. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 11 мая на территории Самарской области провели альтернативные форматы акции «Бессмертный полк». Памятные мероприятия объединили более 500 тысяч жителей региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В Самарской области были организованы «Стены памяти», торжественные линейки в школах, возложения цветов, малые Бессмертные полки в образовательных организациях и вузах. Жители поддержали почти все предложенные форматы проведения акции в 2026 году», – рассказали в пресс-службе.

В «Стене памяти» участвовали около 70 тысяч человек. К автопробегам присоединилось более 1200 машин с портретами ветеранов и флагами. Новый формат «СВОи-родные» поддержали более 1,5 тысяч участников. К цифровым форматам в соцсетях присоединилось почти 30 тысяч жителей.

Самым масштабным форматом акции остался «Бессмертный полк-онлайн». Портреты ветеранов Великой Отечественной войны транслировались на медиафасадах региона. «Бессмертный полк» прошел и в образовательных учреждениях, где охватил свыше 100 тысяч обучающихся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал