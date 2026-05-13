В Самаре откроют мемориальную доску писателю Семену Табачникову

14 мая в 11:00 в Самаре состоится торжественное открытие мемориальной доски заслуженному работнику культуры, члену Союза писателей СССР и России Семену Табачникову. Общий тираж его 20 книг превысил миллион экземпляров. Доску установят на доме, где жил литератор, – на улице Полевой, 86. Об этом сообщает Самарская областная писательская организация.

«После этого специальный автобус доставит участников мероприятия в Самарскую областную библиотеку, где в 12 часов состоится творческая встреча, посвященная памяти писателя. В программе – воспоминания родственников, друзей и коллег, а также чтение отрывков из его произведений», – рассказали организаторы.

Затем гостей перевезут в зал Союза писателей на улице Самарской, 179 – там в дружеской обстановке продолжится разговор о жизни и творчестве литератора. Принять участие может каждый желающий.

