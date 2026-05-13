В Самаре реконструкция Больницы общества Красного Креста снова затягивается

После перерасчета стоимость составила 1,4 млрд рублей

В Самаре реконструкция Больницы общества Красного Креста вновь откладывается. По объекту освоено 17% средств, но проект пока не может перейти к следующему этапу. Об этом стало известно на публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2025 год.

«По зданию Больницы общества Красного Креста в 2025 году ГКУ "УКС" представило в министерство расчет предельной стоимости в 1,8 млрд рублей, но эту сумму не согласовали. После перерасчета стоимость составила 1,4 млрд рублей», — сообщил заместитель главы регионального минстроя Рустам Абдулаев.

В настоящий момент замечания устранены и требуется утверждение предельной стоимости строительства объекта, после чего проектно-сметная документация будет направлена на проведение государственной экспертизы.

При этом в министерстве здравоохранения Самарской области рассматривают вопрос о смене целевого назначения здания. Из-за этого власти ждут новое медико-техническое задание. Только после этого проект смогут снова направить на госэкспертизу.

