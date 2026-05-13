В Самаре на «Ночь музеев» подготовили более 65 бесплатных экскурсий

В Самаре 16 мая в рамках акции «Ночь музеев» пройдут более 65 бесплатных экскурсий для жителей и гостей города. В программе 58 пеших прогулок с гидами, автобусные экскурсии по двум маршрутам и 8 аудиоэкскурсий. Первые маршруты стартуют с 10:00. Об этом рассказала администрация Самары.

«Экскурсионные автобусы, обозначенные табличками "Ночь музеев 2026", будут курсировать с 14:00 до 20:00 с интервалом 20 минут по двум маршрутам», — говорится в сообщении.

Участники смогут узнать историю Струковского сада, побывать в Бункере Сталина, пройтись по историческому центру, набережной и старым дворикам, а также посетить Хлебную и Самарскую площади, площадь Славы и другие знаковые места.

На автобусные экскурсии нужна онлайн-регистрация с получением QR-кода. На пешие прогулки запись открыта по телефону 8 (800) 222-44-63 с 13 по 16 мая с 10:00 до 18:00. Полная программа акции опубликована на сайте проекта.

