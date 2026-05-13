Для безопасности планируется перекрыть три участка трасс.

С мая по август 2026 года в Самарской области будут вводить временные ограничения движения на дорогах. Это связано с проведением ежегодных соревнований по велосипедному спорту, сообщили в минтрансе региона.

«Запланированы первенство ПФО по велосипедному спорту, всероссийские соревнования «Памяти заслуженного тренера СССР В.П. Петрова», первенство России. Просим водителей заранее планировать маршрут и следить за оперативной информацией», – рассказали в пресс-службе.

Для безопасности планируется перекрыть три участка трасс. Так, на участке автодороги «Урал — Муханово» ограничения будут действовать 13 мая, 19 и 28 июля с 08:00 до 15:00. дороге «Бузаевка – Чубовка» - «Урал» – Муханово» свободно проехать не получится с 14 по 15 мая, 18 и 26 июля с 08:00 до 15:00. А участок «Тольятти — Поволжский» будет перекрыт 24 и 25 августа с 10:00 до 16:00.

