Самарчанка почти семь лет получала выплаты за фиктивную инвалидность

За это время она получила более 822 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

58-летняя жительница села Новое Суркино Самарской области на основании фиктивных документов незаконно получила статус инвалида, благодаря чему с февраля 2014 года по декабрь 2020 года получала страховую пенсию. За это время она получила более 822 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Когда обман вскрылся, на женщину завели уголовное дело по статье за мошенничество при получении выплат в крупном размере. Сейчас оно направлено в суд», – рассказали в ведомстве.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество женщины наложили арест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал