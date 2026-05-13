В Самаре водитель Skoda сбил девушку на электросамокате

Девушка после столкновения получила травмы Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре вечером 12 мая произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. Около 17:45 в Промышленном районе у дома № 99 на улице Победы 37-летний водитель Skoda Octavia сбил 18-летнюю девушку, которая ехала по тротуару на электросамокате. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель автомобиля Skoda Octavia в районе улицы Победы допустил наезд на электросамокат под управлением 18-летней девушки», — сообщили в полиции.

Устанавливают все обстоятельства аварии. По данным инспекторов, девушка после столкновения получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. После осмотра врачи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.

