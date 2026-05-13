Самара заняла восьмое место в рейтинге региональных рекламных рынков России

По итогам 2025 года Самара заняла восьмое место среди крупнейших региональных рекламных рынков России (без учета Москвы). За год суммарный объем рекламных бюджетов составил 4,71 млрд рублей. Это на 11% ниже показателей 2024 года. Основная доля рекламных инвестиций в городе пришлась на интернет-сервисы – 2,9 млрд рублей. Об этом сообщает Совет экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России.

«Сейчас во многих сегментах региональных рекламных рынков наблюдается либо сокращение бюджетов, либо стагнация. Имея ограниченные возможности для маневра им сложнее выдерживать те вызовы в экономике, законодательстве, технологиях и т.п., с которыми приходится сталкиваться постоянно», – рассказал вице-президент АКАР Сергей Веселов.

Также в Самаре значительные вложения были направлены в видеорекламу (890 млн рублей), наружную рекламу (760 млн рублей) и радиорекламу (160 млн рублей).

