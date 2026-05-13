В Самаре отметили Международный день медицинской сестры

Геннадий Котельников поздравил с профессиональным праздником сотрудников и студентов колледжа.

В Самарском колледже имени Нины Ляпиной отметили Международный день медицинской сестры. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников и министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Гости и студенты колледжа возложили цветы к скульптурной композиции «Призвание», олицетворяющей преданность профессии, и к мемориальной доске памяти Нины Ляпиной. Имя Нины Дмитриевны колледж носит с 1967 года. После учебы в медучилище, в июне 1941 года, она добровольцем ушла на фронт, была фельдшером в партизанском отряде, погибла в 1942-м в бою за село Голубовка.

За свою 160-летнюю историю колледж подготовил более 50 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Ежегодно сюда принимают свыше тысячи студентов по шести направлениям. Каждый год учреждение выпускает сотни специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Геннадий Котельников отметил, что без медсестры невозможно оказание качественной медицинской помощи.

«В Самарской области трудятся 25 тысяч медицинских сестер. Они работают в стационарах, операционных и лабораториях», – сказал спикер областного парламента. –

Хочу искренне поздравить с профессиональным праздником сотрудников колледжа, учащихся и всех представителей сообщества медицинских сестер региона. Спасибо за ваш труд!»

В честь праздника медработникам и студентам вручили награды Самарской губернской думы.

Андрей Орлов напомнил, что в Самарской области исторически сложилось тесное взаимодействие между образовательной системой и практическим здравоохранением.

«Мы гордимся тем, что наши медицинские образовательные учреждения выпускают высококвалифицированных специалистов, лучших из лучших», – подчеркнул министр.

Директор колледжа Надежда Ярочкина рассказала, что накануне Дня Победы родственники Нины Ляпиной передали в музей учреждения ее фотографию, подписанную мамой девушки. «Такое доверие говорит о том, что нашу работу ценят. Желаю всем учащимся быть достойными памяти всех наших выпускников, которые с честью выполняют свой профессиональный долг», – сказала она.