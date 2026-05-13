В Самарской области пассажира такси отправили под домашний арест из-за наркотика

В Самарской области в начале мая сотрудники ГАИ остановили такси и во время проверки нашли у 38-летнего пассажира сверток с наркотиком. Позже экспертиза показала, что внутри было запрещенное вещество массой около 21 грамма. Это считается крупным размером. Жителя Тольятти отправили под домашний арест. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина пояснил, что приобрел запрещенное вещество у анонимного продавца в интернете и хранил его для личного употребления», — рассказали в полиции.

Машину для проверки документов остановили во время патрулирования одного из сел. По словам полицейских, пассажир заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.

Сверток нашли при личном досмотре. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков в крупном размере. Расследование продолжается.

