НовостиОбщество13 мая 2026 9:46

В Самарской области пассажира такси отправили под домашний арест из-за наркотика

В Самарской области у жителя Тольятти нашли крупную партию запрещенного вещества
Елизавета ЖИРНОВА
Мужчина приобрел запрещенное вещество для личного употребления

Мужчина приобрел запрещенное вещество для личного употребления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области в начале мая сотрудники ГАИ остановили такси и во время проверки нашли у 38-летнего пассажира сверток с наркотиком. Позже экспертиза показала, что внутри было запрещенное вещество массой около 21 грамма. Это считается крупным размером. Жителя Тольятти отправили под домашний арест. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина пояснил, что приобрел запрещенное вещество у анонимного продавца в интернете и хранил его для личного употребления», — рассказали в полиции.

Машину для проверки документов остановили во время патрулирования одного из сел. По словам полицейских, пассажир заметно нервничал и неохотно отвечал на вопросы, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу.

Сверток нашли при личном досмотре. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотиков в крупном размере. Расследование продолжается.

