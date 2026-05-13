НовостиОбщество13 мая 2026 9:55

Самарцев предупредили о мошенничестве при оплате штрафов за земельные участки

В Самарской области мошенники стали обманывать дачников
Екатерина ПАВЛОВА
Самарцам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают «оплатить штраф со скидкой» по ссылке

Самарцам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают «оплатить штраф со скидкой» по ссылке, после чего аферисты пытаются получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Об этом сообщает ТАСС.

«Административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или СМС со ссылками. Основанием для оплаты может быть только официальное постановление, подписанное должностным лицом и направленное лично, заказным письмом или через «Госуслуги»», – рассказали в МВД России.

Назначить подобные штрафы не могут внезапно. Перед этим на участке проводят проверку, о которой собственника уведомляют заранее.

