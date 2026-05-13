Самарцев предупредили о мошенничестве при оплате штрафов за земельные участки

Самарцам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают «оплатить штраф со скидкой» по ссылке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарцам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают «оплатить штраф со скидкой» по ссылке, после чего аферисты пытаются получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Об этом сообщает ТАСС.

«Административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или СМС со ссылками. Основанием для оплаты может быть только официальное постановление, подписанное должностным лицом и направленное лично, заказным письмом или через «Госуслуги»», – рассказали в МВД России.

Назначить подобные штрафы не могут внезапно. Перед этим на участке проводят проверку, о которой собственника уведомляют заранее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал