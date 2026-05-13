Российский банк опубликовал сокращенные результаты работы по РПБУ за четыре месяца 2026 года

В банке сообщили о положительной динамике как в ипотеке, так и в потребительском кредитовании

Сбер опубликовал сокращенные результаты работы по РПБУ за четыре месяца 2026 года. Согласно отчету, к концу апреля общее число компаний в России, доверивших свое развитие банку, увеличилось до 3,5 млн. Также выросло и количество розничных клиентов: оно увеличилось на 0,2 млн за месяц и составило 110,6 млн человек.

«В апреле чистая прибыль банка выросла на 21,1% г/г до 166,8 млрд рублей, рентабельность капитала составила 22,9%. Корпоративный портфель увеличился на 1,3% за месяц в реальном выражении и превысил 31,1 трлн рублей. Розничный сегмент вырос на 0,8% до 19,4 трлн рублей: положительная динамика наблюдалась как в ипотеке, так и в потребительском кредитовании. За отчетный месяц средства частных клиентов выросли на 2,1% в реальном выражении и составили 34,3 трлн рублей», - президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, за первые четыре месяца 2026 года банк заработал 657,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 21,3% больше аналогичного периода прошлого года, при рентабельности капитала 23,4%.

