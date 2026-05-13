Губернатор Самарской области встретился с министром строительства РФ

В 2025 году в Самарской области ввели в эксплуатацию 1,66 млн м² жилого фонда. Фото: Вячеслав Федорищев

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. Речь шла о строительстве жилья и целях нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В прошлом году в регионе появилось 1,66 млн кв. м жилого фонда. С 2019 года по программе переселения вместо аварийного жилья новые квартиры получили 24,85 тысяч человек», – рассказал глава региона.

Всего в 2025-м было расселено 400,24 тысяч кв. м аварийных домов. Также стороны обсудили благоустройство, модернизацию коммунальной системы и ход восстановительных работ в Снежном.

