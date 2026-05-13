В Самарской области мужчина забил до смерти старшего брата

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самарской области перед судом предстанет 43-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве родного брата. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Трагедия произошла в феврале 2026 года. Мужчина распивал алкоголь со старшим братом у себя дома. Между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта обвиняемый нанес брату не менее 28 ударов в голову и туловище, в том числе кухонным ножом», - говорится в сообщении.

После убийства мужчина перенес тело в сарай. Позже он позвонил третьему брату и признался в содеянном. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Уголовное дело уже направили в Большеглушицкий районный суд для рассмотрения по существу.

