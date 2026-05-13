Самарцам рассказали про восемь правил для здорового долголетия

Для продолжительной жизни взрослым важно заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по Самаре, главный врач назвала восемь составляющих здорового долголетия. По ее словам, для продолжительной жизни взрослым важно заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю, так как регулярные упражнения помогают поддерживать форму, предотвращать заболевания, улучшать кровообращение, укреплять дыхательную систему и иммунитет.

«Рацион должен быть разнообразным и включать продукты, богатые питательными веществами: овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, рыбу, кисломолочные продукты. С возрастом потребность в качественных нутриентах растет, поэтому питание должно быть богатым витаминами», – рассказала врач.

Также важно культурно развиваться, поддерживать социальную активность, проходить ежегодную диспансеризацию, качественно спать (7–8 часов), сохранять стрессоустойчивость и не забывать про семью и любовь.

