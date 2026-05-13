Двум водителям в Самарской области запретили садиться за руль из-за диагнозов

Прокуратура обратилась в суд и добилась того, чтобы действие водительских удостоверений мужчин было прекращено

В Самарской области прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения, и выяснила, что двое водителей 50 и 56 лет, имеющих действующие права, состоят на учете у психиатра и нарколога.

«В 2025 году они были поставлены на учет с диагнозами, при которых противопоказано управление транспортными средствами», – говорится в пресс-релизе областной прокуратуры.

Прокуратура обратилась в суд и добилась того, чтобы действие водительских удостоверений мужчин было прекращено, пока они состоят на учете и не войдут в стойкую ремиссию.

