Двум водителям в Самарской области запретили садиться за руль из-за диагнозов

В Самарской области прокуратура проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения, и выяснила, что двое водителей 50 и 56 лет, имеющих действующие права, состоят на учете у психиатра и нарколога.
«В 2025 году они были поставлены на учет с диагнозами, при которых противопоказано управление транспортными средствами», – говорится в пресс-релизе областной прокуратуры.
Прокуратура обратилась в суд и добилась того, чтобы действие водительских удостоверений мужчин было прекращено, пока они состоят на учете и не войдут в стойкую ремиссию.
