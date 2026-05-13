100 тысяч рублей за обрушение трибун и пострадавших: сотрудника передвижного цирка оштрафовали за ЧП в Самарской области

Мужчине назначили штраф в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области вынесли приговор по уголовному дело об обрушении трибун передвижного цирка. ЧП произошло 7 марта 2025 года в Нефтегорске. На трибуне провалились шесть рядов с людьми, пострадали девять зрителей, в том числе двое детей. Виновник отделался штрафом. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«Шапитмейстер признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших обрушение конструкций. Он не проконтролировал качество работ по эксплуатации конструкций», – рассказали в пресс-службе.

В результате зрительские трибуны установили на неподготовленную площадку с обледенелой поверхностью. По информации Самарского областного суда, это привело к потере устойчивости опорных частей амфитеатра и отклонению от вертикали.

Мужчине назначили штраф в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Напомним, пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал