В Сызрани столкнулись Toyota Voxy, ВАЗ-21102 и ВАЗ-2114

осле столкновения машина по инерции наехала на впереди стоящий автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 61-летнего водителя. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

12 мая в Сызрани 53-летний водитель за рулем Toyota Voxy ехал по улице Магистральная, не выбрал безопасный скоростной режим и врезался в стоящий перед запрещающим сигналом светофора ВАЗ-21102 под управлением 19-летнего водителя. После столкновения машина по инерции наехала на впереди стоящий автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 61-летнего водителя. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«С места аварии в больницу доставили двух 16-летних девушек – пассажирок ВАЗ-21102. Одной назначили амбулаторное лечение, вторую госпитализировали, а водитель этого автомобиля самостоятельно обратился за медицинской помощью и получил амбулаторное лечение», – рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал