Самарский бизнес привлек более миллиарда рублей в первом квартале 2026 года

«Зонтичные» поручительства реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Фото: минэкономразвития Самарской области

В первом квартале 2026 года малый и средний бизнес Самарской области смог привлечь 1,1 миллиардов рублей в качестве займов благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП. Наш регион по этому показателю вошел в топ-10 страны. Всего с 2021 года субъекты МСП Самарской области благодаря механизму «зонтичных» поручительств привлекли более 30 миллиардов рублей.

«Предприниматели Самарской области активно используют возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерального центра», – отметил зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

В Самарской области партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд региона. «Зонтичные» поручительства реализуют в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Кроме того, предпринимателям доступны и другие меры поддержки, узнать о них можно в центрах «Мой бизнес», на портале mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

