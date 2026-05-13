Канадский хоккеист тольяттинской «Лады» попал в базу скандального сайта

31-летний хоккеист играет на позиции защитника Фото: Хоккейный клуб «Лада»

Канадский хоккеист тольяттинской «Лады» Колби Уильямс попал в базу сайта «Миротворец». Уильямсу вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Его данные внесли в базу 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поводом стала публичная встреча спортсмена с представителем бригады «Эспаньола» Василием Лукуниным. Также хоккеист сфотографировался на фоне баннера с эмблемой подразделения»,- говорится в сообщении.

31-летний хоккеист играет на позиции защитника. В НХЛ он не пробился, а в 2022 году переехал в КХЛ. Выступал за «Адмирал» из Владивостока, московский ЦСКА и тольяттинскую «Ладу».

Бригада «Эспаньола» входила в добровольческий корпус российских сил, участвовавших в СВО. В октябре 2025 года подразделение объявило о «перезагрузке» и прекращении существования в прежнем виде. Его создали футбольные болельщики российских клубов.

