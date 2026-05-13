В Самаре фигуранты по делу экс-главы МЧС Бойко получили реальные сроки и штрафы

Олег Бойко получил 11 лет строгого режима с конфискацией имущества Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

13 мая суд в Самаре вынес приговор по делу бывшего главы МЧС Самарской области Олега Бойко и его подельников. Все они получили реальные сроки и многомиллионные штрафы, сообщает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Олег Бойко получил 11 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества. Его бывший подчиненный, экс-начальник 3-го пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин приговорен к лишению свободы на восемь лет. По восемь лет строгого режима получили также фигуранты Игорь Дахно и Алексей Мамыкин Мамыкин. Первый также получил штраф четыре миллиона рублей, а второй – три миллиона 800 тысяч рублей. Всех их лишили званий.

Приговор Евгению Луговому составил восемь лет колонии строгого режима, а также штраф в размере трех миллионов 984 тысяч рублей. Елена Тютюнник за взятки отправится в колонию общего режима на пять лет и шесть месяцев.

Со всех осужденных взыщут деньги, которые они получили в качестве взяток. Если таких средств у них не найдется, то будет взыскано имущество. К примеру, Олег Бойко может лишиться коллекции элитных часов, общая стоимость который составляет 11 миллионов рублей.

