Более 5000 пассажиров перевезли автобусы до самарского Курумоча в мае

Автобусы днем ездят каждый час, а ночью – через 2-2,5 часа. Фото: минтранс Самарской области

В майские праздники экспресс-маршрутами из Самары и Тольятти до аэропорта Курумоч воспользовались более 5000 пассажиров. Такие данные приводит минтранс Самарской области. Напомним, что рейсы начали ездить с 1 ноября.

«Маршруты работают по регулируемому тарифу. Это удобная и выгодная альтернатива такси и личному транспорту», – прокомментировала пресс-служба министерства.

Из Самары в аэропорт можно доехать за 153 рубля, для детей из многодетных семей, участников СВО и их близких проезд является бесплатным. Автобусы днем ездят каждый час, а ночью – через 2-2,5 часа. В Самаре они отправляются от железнодорожного вокзала, а из Тольятти – от торгового центра «Парк Хаус».

