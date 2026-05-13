В Тольятти 10-летней девочке сделали хирургическую пластику лицевого нерва

У ребенка была нарушена функция лицевого нерва. Фото: минздрав Самарской области

Тольяттинские врачи провели ребенку хирургическую пластику лицевого нерва с подтяжкой уголка глаза. Операция потребовалась 10-летней девочки, у которой не закрывался глаз. Об этом сообщили в минздраве Самарской области.

«После удаления злокачественного объемного образования околоушной слюнной железы у ребенка была нарушена функция лицевого нерва, из-за чего глаз не закрывался, а его уголок повис», – рассказали в пресс-службе.

Также юную пациентку беспокоила сухость глаза. Оперативное вмешательство провели в Тольяттинской городской детской клинической больнице. В Автограде нейрохирурги применяют хирургическую пластику лицевого нерва и для других случаев. Например, чтобы восстановить улыбку и симметрию лица у детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал