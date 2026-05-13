«Я опираюсь на правду»: что сказал экс-глава самарского МЧС Олег Бойко после оглашения приговора

Олег Бойко ответил на вопросы журналистов после оглашения приговора. Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко. Его признали виновным в получении многомиллионных взяток, назначили 11 лет колонии строгого режима, штраф в 293,8 млн рублей и лишили специального звания. После оглашения приговора Олег Бойко ответил на вопросы журналистов. Он был краток и немногословен.

«Комментировать приговор я не буду. У меня не было никаких ожиданий. Я сразу сказал, что суд примет то решение, которое он посчитает нужным. Я опираюсь на правду», - сказал Олег Бойко.

Процесс по делу экс-главы самарского МЧС и его подельников длился несколько месяцев. Все фигуранты получили реальные сроки и крупные штрафы. После оглашения приговора на них буквально не было лица, а родственники не могли сдержать слез. Будут ли они оспаривать решение суда, пока не ясно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал