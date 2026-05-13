В Самаре один из фигурантов дела Олега Бойко получил штраф 90 млн рублей

Тютюнник лишили свободы на 5 лет 6 месяцев.

В среду, 13 мая 2026 года, в Самаре вынесли приговор по уголовному делу бывшего начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко. Одна из фигуранток дела Елена Тютюнник назначили к лишению свободы многомиллионный штраф. Об этом сообщила корреспондент «КП-Самара».

«Вообще приговор ожидаемый. Ей дали ниже низшего. Вину она признала. Будем ли обжаловать, зависит от ее решения», – сказала адвокат Тютюнник.

Ленинский районный суд Самары признал Елену Тютюнник виновной в шести преступлениях по факту дачи взятки. Ей назначили лишение свободы на 5 лет 6 месяцев. Кроме того, она должна будет выплатить огромный штраф в размере 90 миллионов рублей.

Напомним, Тютюнник была вместе с Яном Гущином была руководителем «Витязя». А самого Олега Бойко приговорили к 11 годам колонии. За вознаграждение генерал-майор оказывал покровительство при работах по организации пожарной безопасности. Экс-глава регионального МЧС находится под стражей с декабря 2023 года. Позже по его делу задержали подельников.

