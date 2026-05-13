Привлекательный возраст: миллениалы оказались самыми требовательными к собственной красоте

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

70% опрошенных жителей Самары уверены, что отношение к внешности меняется с возрастом, а 48% полагают, что зумеры беспокоятся о красоте меньше старших поколений. К таким выводам пришли аналитики бренда SOKOLOV Beauty по результатам опроса свыше 1300 россиян.

Почти каждый десятый (9%) видит в несовершенствах внешности окружающих привлекательную особенность, а свыше четверти (27%) считают, что эти черты подчеркивают индивидуальность человека. 22% убеждены, что любые изъяны не имеют никакого значения и не влияют на их отношение к конкретному человеку. При этом 70% опрошенных считают, что отношение к внешности меняется в зависимости от возраста. Почти половина (48%) респондентов всех возрастов уверены, что зумеры меньше беспокоятся о собственной внешности, чем представители старших поколений.

Россияне старше 45 лет реже других обращают внимание на особенности внешности окружающих. Свыше 30% опрошенных представителей поколения Х (45–59 лет) отмечают, что наличие видимых проблем с кожей лица никак не влияет на их восприятие собеседника. И только 23% зумеров не обращают внимание на состояние кожи лица окружающих. Опрос SOKOLOV Beauty показал, что старшее поколение чувствуют себя привлекательными также чаще других. Среди них каждый пятый (21%) не испытывает никаких комплексов. 19% зумеров также отметили, что часто бывают довольны своей внешностью, а почти четверть и вовсе не задумывается о том, как они выглядят. На этом фоне лишь 15% миллениалов считают себя привлекательными.

Жителей Самары, которые не удовлетворены своим внешним видом, чаще других россиян беспокоит стиль одежды (31%) и состояние волос (30%). Возрастные изменения волнуют всех одинаково, однако свыше четверти (28%) респондентов сталкивается с переживаниями по поводу мимических морщин на коже, что на 5 п.п. выше, чем по стране. При этом каждый четвертый (29%) старается исправить ситуацию активным использованием ухода и косметологических процедур.