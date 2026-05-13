Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2026 13:58

Экс-глава МЧС Самарской области Олег Бойко обжалует приговор за взятки

В суде Самары Олег Бойко заявил, что оценку приговору суда даст вышестоящая инстанция
Авторы (2):
Александра ТАЙБАТРОВА
Дарья ДОЛИНИНА
На вопрос журналистов, будет ли он обжаловать приговор, Бойко ответил, что оценку ему даст вышестоящая инстанция

На вопрос журналистов, будет ли он обжаловать приговор, Бойко ответил, что оценку ему даст вышестоящая инстанция

Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 13 мая вынесли приговор по делу о многомиллионных взятках в МЧС региона. Виновными были признаны бывший руководитель ведомства Олег Бойко, бывшие сотрудники МЧС, предприниматели. Бойко суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима, штрафу почти в 300 миллионов рублей. После оглашения приговора он заявил, что опирается на правду, а никаких ожиданий по поводу приговора у него не было.

На вопрос журналистов, будет ли он обжаловать приговор, Бойко ответил, что оценку ему даст вышестоящая инстанция. Из этого можно предположить, что апелляцию все-таки подавать будут.

Кроме того,у Олега Бойко могут конфисковать имущество, в том числе квартиры и коллекцию дорогих часов.

Другие фигуранты дела также признаны виновными, все они получили реальные сроки от четырех до восьми лет, а также многомиллионные штрафы. Одна из осужденных получила штраф в размере 90 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал