Экс-глава МЧС Самарской области Олег Бойко обжалует приговор за взятки

В Самаре 13 мая вынесли приговор по делу о многомиллионных взятках в МЧС региона. Виновными были признаны бывший руководитель ведомства Олег Бойко, бывшие сотрудники МЧС, предприниматели. Бойко суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима, штрафу почти в 300 миллионов рублей. После оглашения приговора он заявил, что опирается на правду, а никаких ожиданий по поводу приговора у него не было.

На вопрос журналистов, будет ли он обжаловать приговор, Бойко ответил, что оценку ему даст вышестоящая инстанция. Из этого можно предположить, что апелляцию все-таки подавать будут.

Кроме того,у Олега Бойко могут конфисковать имущество, в том числе квартиры и коллекцию дорогих часов.

Другие фигуранты дела также признаны виновными, все они получили реальные сроки от четырех до восьми лет, а также многомиллионные штрафы. Одна из осужденных получила штраф в размере 90 миллионов рублей.

