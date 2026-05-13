В Советском районе Самары утвердили границы ОКН для клуба «Заря»

Документ регламентирует режим использования земель в границах ОКН

Границы территории еще одного объекта культурного наследия утвердили в Самаре. Речь идет о клубе «Заря», который расположен в проезде 9 мая, 16, литеры Г, Г1, Г2, Г3. Соответствующий документ подготовила государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Сведения о границах территории ОКН до 30 декабря 2026 года внесут в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Документ ГИООКН Самарской области регламентирует режим использования земель в границах ОКН. Запрещается сносить здания и строения без экспертизы, устанавливать антенны и кондиционеры на фасадах ОКН, прокладывать коммуникации без согласования, устанавливать киоски, павильоны, навесы, размещать крупноформатную рекламу, которая искажает визуальное восприятие ОКН.

