В Самаре и Тольятти с 18 мая по 1 июня пройдут гидравлические испытания сетей

С 18 мая по 1 июня специалисты компании «Т Плюс» проведут гидравлические испытания тепловых сетей. Эти работы – важный способ проверки состояния коммуникаций для подготовки в новому отопительному сезону.

«На время проведения опрессовки будет приостановлено горячее водоснабжение жителей, организаций и предприятий в некоторых зонах», – предупредила пресс-служба компании.

С 18 по 31 мая подачу горячей воды приостановят в границах улиц Победы, Гагарина, Промышленности, Крансых Коммунаров. Советской Армии, Физкультурной, Александра Матросова. С 19 мая по 1 июня опрессовка пройдет на трубопроводах от Самарской ГРЭС, горячую воду отключат в зданиях в границах улиц Полевой, Осипенко, Максима Горького, Куйбышева, Молодогвардейской, Кутякова, Комсомольской, Самарской, Венцека, Пионерской, Ульяновской, Рабочей, Красноармейской, Ленинской, Арцыбушевской, Волжского проспекта и проспекта Ленина.

18 мая запланировано отключение горячей воды в границах улиц Комзина, Набережной и Комсомольского шоссе. А с 19 по 25 мая будут проводить гидравлические испытания магистрали от ТЭЦ ВАЗа. В это время горячую воду отключат в границах улиц Северной, Борковской, Вокзальной, Полякова, 40 лет Победы, Маршала Жукова, Спортивной, Заставной, Цеховой, Лесопаркового и Южного шоссе, а также Московского проспекта.

Жителей призывают соблюдать правила безопасности, не находиться рядом с надземными трубопроводами, не оставлять в охранных зонах автомобили и другое имущество. Важно объяснить детям, что нельзя играть возле трубопроводов и мест ремонтных работ.

