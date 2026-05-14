В Самаре проведут конкурс среди специалистов по беспилотникам

Фото: минтруд Самарской области

На этой неделе в Самаре, на базе техникума авиационного и промышленного строения имени Козлова, состоится региональный этап конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов в сфере беспилотных авиационных систем.

«В прошлом году мы уже проводили региональный этап в номинации «Специалист по управлению беспилотными летательными аппаратами», в этом году количество участников увеличится», – сказала глава минтруда Самарской области Ольга Фурсова и отметила, что БПЛА сейчас применяются во многих сферах.

Конкурс будет состоять из теоретической и практической частей. Призеров ждут денежные премии: 30 тысяч рублей за третье место, 50 тысяч – за второе. Победитель регионального этапа получит 100 тысяч рублей, а также сможет побороться за победу на федеральном этапе конкурса и главный приз – миллион рублей.

