Самарский депутат Кошелев уходит из ЛДПР в «Единую Россию»

Губернатор Самарской области поддержал Владимира Кошелева. Фото: Ирина Быкова

Депутат Владимир Кошелев, который представляет Самарскую область в Госдуме, планирует участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в МАКС после встречи с депутатом.

«Как секретарь реготделения партии, полностью поддерживаю такое решение», – написал глава региона и пожелал Кошелеву успехов.

Ранее Владимир Кошелев был членом партии ЛДПР. Вероятно, теперь он покинет ее ряды и вступит в «ЕР», хотя сам депутат эту ситуацию пока не прокомментировал. Но документы в оргкомитет для участия в предварительном голосовании он уже подал.

